磐鈺推出新作「磐鈺雲詠」突破傳統建築框架，其外觀採用大面玻璃幃幕及隱框設計。(林欣儀攝)

讓建築與藝術美學更完美契合，以「磐鈺雲華」作品成為台中宜居建築先行者的磐鈺營建機構，再度攜手國際團隊，推出新作「磐鈺雲詠」，該作品導入數位建築，以「光」為設計哲學，為呈現永續理念，磐鈺也邀日本藝術家官野良太舉辦「波光粼粼」藝術展，展期至10月1日。

「波光粼粼」藝術展即日起在磐鈺五期接待會館展出，採線上報名看展。官野良太為日本當代藝術家，他擅長汲取日常自然界的美感創作，其靈感多來自於大海和游泳池，利用光的反射與穿透現象作為作品元素，除展現美的樣貌，也象徵寧靜和諧的心理狀態，此創作方式與理念正契合「磐鈺雲詠」利用光做設計的哲學。

在「波光粼粼」開展活動中，官野良太說，他是以樹枝的厚薄去展現畫作的漸層感，並用磨的手法呈現光影；構思畫作內容時，就像感覺風吹在海上的時候，宛如在海面上雕刻，可說風與海的作用就跟雕刻一樣。

磐鈺總經理張立杰指出，建築與藝術都是同樣概念的設計，磐鈺的建築理念為自然永續，官野良太則汲取自然美感，皆是以自然樣貌呈現的建築與藝術。這次推出新作「磐鈺雲詠」突破傳統建築框架，其外觀採用大面玻璃幃幕及隱框設計，從內向外可眺望40萬坪綠海；外觀更如寶石風格、可映出不同角度光影變化，反射藍天及綠地景致。

受中科擴廠、特五號道路通車等帶動，中科房市剛需強勁，磐鈺位於台灣大道、玉門路上的新案「磐鈺雲詠」，已創下1坪71.19萬元高價，張立杰說，該案以先進數位建築結合環境及藝術、自然永續規畫，將打造地下5層、地上24層高建築，總戶數92戶住家、1戶店面，產品鎖定換屋族，規畫為58至65坪。