「微風女神」陳若穎身材、外貌出眾，近日登上年代《樂活so much》透露以前學生時期常放學到士林夜市吃剉冰、泡泡冰，連冬天也照吃不誤，特別喜歡和朋友去吃到飽餐廳狂吃冰淇淋，抱著「吃回本」的心態一次吃下13球冰淇淋。也因如此，她長期深受經痛所苦，常常一痛起來就會痛到無法走路，甚至視力無法聚焦，後來才慢慢靠著調理身體來緩解疼痛。

不習慣吃止痛藥的她，常讓自己痛到不行也堅持不依賴藥物，很多時候都痛到完全無法走路，甚至一度視力模糊，沒辦法聚焦；後來開始戒冰品、經期前喝中藥湯及藥燉排骨來保養身體，平時會經由空中瑜珈，拉筋伸展來緩解經痛，目前狀況已改善很多。

萬芳醫院婦產科醫師王樂明說，其實吃冰跟經痛沒有直接關係，但若是有人身體對於冰冷較為敏感，而覺得冰品會讓經痛加劇的話就盡量少吃，經痛時多吃抗發炎、抗氧化、富含維他命ACE、花青素的食物，多喝熱飲，都是有效緩解經痛的方法。更多精彩內容，請鎖定年代MUCH38台、壹綜合台MOD312台周一至周五下午4點《樂活so much》。