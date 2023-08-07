成都夏季世大運閉幕前日，地主大陸隊已狂掃90金160獎牌（賽事總金牌269），改寫隊史單屆最高紀錄。先前的紀錄是2011年深圳世大運的74金146獎牌，本屆在閉幕前幾日就達到74金了，呼應本屆「成都成就夢想」的口號。同時在歷屆世大運之中，大陸隊累積449金，超越俄羅斯、前蘇聯而成為史上第2，僅次於美國隊504金。

前蘇聯在1959年開始參賽，累積到1991年高達406金，最多一屆是1973年主場莫斯科世大運的69金。他們1993年之後改以俄羅斯之名參賽，在2013年喀山世大運狂收151金，隊史累積437金。即使是把前蘇聯和俄羅斯分開計算，總金牌依然是第3和第4名。俄羅斯更擅長冬季運動，冬季世大運207金累積穩居史上第1。

Great organisation was the key to the success of China women’s basketball team in the @Chengdu2021 @FISU Summer University Games final against Japan. However, aside from the team work that led them to a 99-91 victory, the hosts also had their individual hero; Liu Yutong, aka “Big… pic.twitter.com/R5u3uZdvSy — FISU (@FISU) August 6, 2023

大陸隊「金庫」包括跳水、游泳、桌球、田徑，另外在武術也進帳11金，本屆的主辦方自選項目為武術、划船、射擊。中華隊也在武術斬獲1金1銀2銅，孫家閎在男子太極拳摘金成為本屆「太極之王」。

美國隊本屆相當低調，一直到閉幕前日才在男子游泳項目斬獲首面金牌，美國歷來最差的成績是在2003年大邱世大運5金，此外1975年羅馬世大運只有田徑單一項目，美國該屆斬獲2金。國際大學體總指出成都氣候炎熱，在戶外項目對西方高緯國家選手較為不利。