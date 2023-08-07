距離2024總統大選剩下不到半年的時間，然而近期民調卻多顯示，民進黨參選人賴清德持續領跑、民眾黨參選人柯文哲跟國民黨參選人侯友宜在後苦苦直追，且藍營內部更爆出各種紛擾。對此，國民黨智庫執行長、侯辦議題組召集人柯志恩坦言，這兩個月確實對國民黨跟侯友宜團隊都很難熬，不過最近黨內支持者也傳出另一股聲音，開始希望國民黨不要再有紛擾了。

柯志恩今（7）日在節目《POP撞新聞》指出，這幾個月對他們確實很難熬，且5/17後上任何廣播節目，上任何媒體、下面網友都是在罵的，尤其是「一般網民對國民黨的紛擾，對徵召制度跟侯友宜都是大喊救不起來，我們出來幫侯友宜講話都是一片罵聲」，但7/23之後，雖然罵聲還是有，但希望國民黨整合的聲音開始出現。柯更強調，現在情況有逐步改觀，不但侯友宜自己很努力，盼藍營內部不要紛擾的聲音跟過去比起來，也是來得更多，假如說本來不滿侯團隊原本有100個，現在降到78、75個，柯志恩未來更希望能降到50以下。

對於侯友宜之後的選戰策略，柯志恩坦承，最重要的是自立自強，把民調拉起來，侯過去在新北市民調之所以高，是因為沒在看藍綠，這也讓其在兩次選舉獲得滿高的支持度；但現在總統大選若是藍綠態度沒分得那麼清，反而讓國民黨內部出現質疑，且侯過去對黨的運作以及派系沒有那麼貼近，也是一個問題。柯認為，地方市長跟總統選舉不一樣，侯友宜現在要代表國民黨就要先穩住藍營基本盤，像意識形態這種東西要講得更清楚，中華民國4字要好好的表現出來，要讓支持者放心。

柯志恩最後總結，侯友宜當前要講更多、花很多時間去說服別人，證明自己在台海問題上不是麻煩製造者，而是風險降低者，以及將過去在中華民國一路走上來，了解基層辛苦的人設表現出來，至於藍白合9月之後再說吧，侯友宜當前最應該做的是義無反顧拚選戰。