總統府定期召開「司改國是會議」，由民間和政府討論司改方向，民間監督落實司改國是會議決議聯盟今邀集各大團體代表，控訴總統蔡英文任內6項司改項目零進展，改革承諾跳票也將成為政治誠信危機，呼籲蔡政府利用選前剩餘時間亡羊補牢。該聯盟召集人黃旭田說，未來將規畫拜會各黨的總統候選人，盼延續司改進度。

民間監督落實司改國是會議決議聯盟今辦理「蔡政府司改六大不足 候選人準備好了嗎？」記者會，提及司改會議至今有326項決議，雖肯定蔡政府任內有國民法官、勞動法庭、犯罪被害人保障及憲法訴訟等新制陸續上路，但仍有諸多項目處在研議階段。

司改多年未有進展項目包含「制定公益揭弊者保護法」、「堅實並提升第一審審判品質」、「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」、「制定調解基本法」、「建立獨立之刑事冤案特別救濟制度」及「強化冤案受害人之名譽回復及社會復歸」。

黃旭田說，司改項目很多是「議而不決，決而不行」，以公益揭弊者保護法為例，草案在上屆委員會完成審查，但未完成三讀，各黨立委也在2020年提出12個版本，但行政院遲未推出官方版草案，因此至今零進度。

司改國是會議第一分組委員李俊億說，6項改革措施絕大未完成，鑑定證據未來需依靠先進科技應用，加上司法審判新制上路，因此證據能力部分需靠科技提升，另外，板橋餵藥案等案件也可見實務上科學鑑定缺乏統一標準和方法，因此有必要設立司法科學委員會，雖然司法院2019年有提出完整條文，但至今在立法院仍乏人問津，下會期若不處理，恐功虧一簣。

民間監督落實司改國是會議決議聯盟也提到，「合理化警察的績效標準」、「減輕司法負擔」、「獄政改革」、「司法通譯」及「落實偵查不公開」仍距離改革目標有段距離，政府雖有一定作為，但對於特定的改革訴求仍採拒絕、拖延的態度。

黃旭田強調，這些司改項目沒有進展本因出於缺乏監督機制，因此呼籲各黨的總統候選人吸取過去6年經驗，推動司法改革，透過會議建立公開的溝通的平台，廣納各界聲音，政府也應與民間合作，建立定期、有效的檢討及監督措施。