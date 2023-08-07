未加強保護國內關鍵基礎設施，警政署保二總隊將大幅擴編，從原有編制1400人擴大到4500名員警，並從須接受12個月的軍事化訓練，警政署已在7月底正式發函，徵調735人進駐三峽保一總隊營區，並以桃園新屋反恐訓練中心為主要訓場，由陸軍步訓中心派遣教官施訓，進行軍事化訓練。

因2024大選將至，為避免排擠各縣市的治安工作與勤務，先徵調警政署直屬機關人員，第一批先徵調735人，再視情況分批增補。7月底，警政署第一波先向直屬機關徵人，從幹部到基層警員，要徵調735人，幹部須45歲以下，警員40歲以下。

據了解，未來「初次」派往保二總隊的官警，全都要40歲以下，且全都要先去陸軍接受軍事教育訓練，熟悉基本單兵及班排城鎮作戰。同時學習操作各式輕型武器。其中包含各式機槍及手榴彈投擲。

警政署計畫，優先派補徵調人員，若不足額，將從107年特考、警專37期的列管人員移撥，前提是都要受訓合格，否則明年起，仍得按規畫派至地方警局，補足地方缺額。

國防部訓次室次長張俊志中將在5月曾表示，，國軍和警政署多年以來都有進行相關交流及協訓，雙方互動都非常良好，也很正常。警政署協請國軍對師資實施相關訓練項目，將置重點在兵器和戰鬥教練。

據了解，據了解，目前保二總隊僅有三個大隊，主要負責北中南三個重要科技園區以及各地科技工業園區、還有三個核電廠、興達火力電廠、德基電廠及永安天然氣廠等維安任務。行政院持續開會研商擴編方案，同時要求地方警局加強巡簽關鍵基礎設施，包括公家廣播電台、中華電信機房等，都列入守護範圍。