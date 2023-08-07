柬埔寨國王西哈莫尼今（7）日任命45歲的洪馬內為柬埔寨新任總理，洪馬內是前總理洪森的長子。

據《法新社》報導，在一項皇家法令中，柬埔寨國王西哈莫尼「任命洪馬內博士為柬埔寨總理」。另據《柬中時報》報導，根據議程，第7屆國會將於8月21日召開首次全體會議，22日國會將對新政府內閣投信任票，當天政府宣誓就職。

據此前報導，洪馬內幼年在柬埔寨首都金邊接受基礎教育，18歲時加入了柬埔寨皇家武裝部隊，並於同年進入美國西點軍校就讀。在西點99屆的學員中，洪馬內是7名非美國籍學員之一，更是柬埔寨國家歷史上的首位「西點畢業生」。 1999年，洪瑪奈以優異的成績考入紐約大學攻讀經濟學碩士學位，於2002年獲得學位，隨後，又到英國布里斯託大學深造，並於2008年獲得經濟學博士。

洪馬內目前是首都金邊議員，擔任柬軍隊的最高指揮官，於2018年從柬人民黨的865名中央委員會成員，晉升為37名常務委員會成員，成柬國政治核心成員。