台北市環保局7日預告，新生南路至松江路將自2025年1月1日起劃設為第三期空氣品質維護區，涵蓋5所學校、1間醫院及公車專用道及自行車道。管制對象為柴油大客貨車、小貨車應先取得優級自主管理標章，機車則應完成當年度定期檢測，並新增管制起重機，應取得施工機具清潔排放自主管理標章。違反者按車種可處500元至2000元罰鍰，最高處6萬元罰鍰。

環保局預告劃設「第三期空氣品質維護區」，管制範圍南起新生南路（與羅斯福路交叉口），北至松江路（與民權東路交叉口），並擴大汙染車輛管制對象，除前期大客貨車、小貨車及機車外，增加管制施工機具起重機。

環保局說明，第三期空維區是全國第1個劃設市區主要道路範圍的空維區，並結合科技執法，導入智慧型車輛辨識系統管制高汙染車輛，劃設範圍涵蓋5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道，有效維護通勤族及單車族呼吸健康外，也符合空維區立法精神，保護特定敏感族群。

環保局說明，考量影響範圍廣，且管制對象多為不特定對象，環保局規畫2024年1月1日起進行為期1年的宣導，2025年1月1日起至6月30日針對違規車輛寄送勸導通知單，以降低對受管制對象的衝擊。

環保局指出，2025年7月1日起，將直接取締告發違規車輛，首次罰鍰金額依車種分別為機車500元、柴油小貨車1000元、柴油大客貨車及起重機2000元。

環保局表示，已分別在7月10日及31日邀集受影響對象及相關單位，召開協商會議及研商會議，第三期空維區沿線18里里長均表支持，受管制的相關公會團體也表示願意配合持相關空品改善政策推動。後續將依空汙法提送空維區計畫書，經環保署核定後再行公告。