黑龍江省委書記許勤8月6日晚主持召開全省防汛救災工作電視電話會議時表示，堅決打贏防汛救災遭遇戰、主動仗，要最大限度減少人員傷亡，要毫不遲疑做好人員轉移安置，寧可十防九空、不可失防萬一，寧聽罵聲、不聽哭聲，對受洪水威脅群眾做到應撤盡撤、應轉盡轉，確保不落一戶、不漏一人。

《黑龍江日報》報導，許勤強調，各級黨委政府、各級防指、各地各部門各單位要堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神，認真落實黨中央、國務院工作部署，落細落實各項防範處置措施，堅決打贏防汛救災遭遇戰、主動仗，全力維護人民群眾生命財產安全。

會議強調，本次降雨過程影響尚未結束，6號颱風卡努極有可能北上影響黑龍江，再次引發局地強降雨，且松花江、牡丹江、拉林河等將于近日出現洪峰，龍鳳山、磨盤山等水庫仍超汛限水位，防汛救災形勢異常嚴峻。要千方百計搜救失聯群眾，把救人放在第一位，進一步加強統籌指揮調度，充分發揮專業救援隊伍作用，爭分奪秒搜救失聯、被困人員，最大限度減少人員傷亡。

會議稱，要毫不遲疑做好人員轉移安置，寧可十防九空、不可失防萬一，寧聽罵聲、不聽哭聲，對受洪水威脅群眾做到應撤盡撤、應轉盡轉，確保不落一戶、不漏一人，加強安置點服務保障，全力滿足群眾居住、飲食、醫藥需求。要強化監測預報預警預判，落實應急回應要求，加強氣象、水利、應急等部門協同聯動，做到上下游、左右岸一盤棋，來水去水底數清，及時發佈雨情、水情、汛情預警資訊，切實為全省防汛救災提供可靠依據和技術支援。