台中市保安警察大隊執行「青春專案」，針對暑期青少年易生危害的毒品及詐欺案件加強防制，在父親節前夕計查獲約600多公克毒品，其中號稱「東峰特攻隊」因緝毒作風積極慓悍，身為青少年的家長們直呼安心。

88節將屆，保大一中隊「東峰特攻隊」6日在巡邏勤務中行經西屯區時發現1輛自小客路口違停攔查，經查陳姓駕駛為毒品人口且車內飄出K味追查，起獲毒品咖啡包及愷他命等，全案依違反毒品危害防制條例偵辦。

台中市保安警察大隊長沈能成表示，警察局「青春專案」開展至今，查獲多起毒品咖啡包案約600多公克，其中保安大隊第一中隊更號稱「東峰特攻隊」執行臨檢、掃蕩等勤務規畫，查緝販毒集團或幫派分子等。

沈能成說，暑假期間年輕人活動頻繁，接觸不明藥物機會增加，呼籲家長留意青少年交往對象、用錢出處及活動場所，共同守護青少年的健康成長，確保間青少年活動安全。