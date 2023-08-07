在海地首都太子港最大貧民窟太陽城（Cite Soleil），8月初，有大批骨瘦如柴、營養不良的兒童進入方舟醫院中心（Fontaine Hospital Center）。

法新社報導，30多年來，這間社區診所一直是太子港這個最貧困角落令人安心之處，為現在每天面臨武裝團體威脅的居民提供難得的喘息。

這天，護理人員正在替嬰兒和幼兒量體重，仔細監測他們過慢的生長速度。

方舟醫院創辦人尤利西（Jose Ulysse）告訴法新社：「我們每天都會幫120至160名兒童接種疫苗，此時我們會進行檢查，特別是針對營養不良的情況。」

尤利西解釋：「在某些情況下，這些孩子骨瘦如柴，呼吸困難。」他還說，這種呼吸障礙是營養不良的常見併發症。

情況較輕的患者接受治療後送回家，狀況最差的兒童則留院治療。

孩子們有時會留院數週，直到體重穩定。

尤利西說，每天有40到50名兒童需要營養援助，比4、5年前每天大概12名兒童激增。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120807