在海地首都太子港最大貧民窟太陽城（Cite Soleil），8月初，有大批骨瘦如柴、營養不良的兒童進入方舟醫院中心（Fontaine Hospital Center）。
法新社報導，30多年來，這間社區診所一直是太子港這個最貧困角落令人安心之處，為現在每天面臨武裝團體威脅的居民提供難得的喘息。
這天，護理人員正在替嬰兒和幼兒量體重，仔細監測他們過慢的生長速度。
方舟醫院創辦人尤利西（Jose Ulysse）告訴法新社：「我們每天都會幫120至160名兒童接種疫苗，此時我們會進行檢查，特別是針對營養不良的情況。」
尤利西解釋：「在某些情況下，這些孩子骨瘦如柴，呼吸困難。」他還說，這種呼吸障礙是營養不良的常見併發症。
情況較輕的患者接受治療後送回家，狀況最差的兒童則留院治療。
孩子們有時會留院數週，直到體重穩定。
尤利西說，每天有40到50名兒童需要營養援助，比4、5年前每天大概12名兒童激增。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120807
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。