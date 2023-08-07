高雄區監理所指出，已在高雄、屏東、澎湖、台東等高中職以上學校、社區樂齡中心及醫療院所推廣，盼提升青年、高齡者的道交安全意識。（高雄區監理所提供／崔正綱高雄傳真）

高雄區監理所指出，已在高雄、屏東、澎湖、台東等高中職以上學校、社區樂齡中心及醫療院所推廣，盼提升青年、高齡者的道交安全意識。（高雄區監理所提供／崔正綱高雄傳真）

為提高民眾道路交通安全意識，高雄區監理所自創全台第一款道路安全桌遊「思考與策略型桌遊-道路生存戰」，利用60張卡牌模擬30種不同情境，透過搶答方式獲取相應能量幣，結束後依能量幣數量多者勝出。高雄區監理所表示，據統計，肇事跟死亡最多分別為「18歲至24歲」及「65歲以上年長者」二大族群，透過各族群主要違規、肇因樣態分析，並融合卡牌遊戲，達到寓教於樂效果。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，從道安觀測指標發現，肇事跟死亡最多的區塊分別為「18歲-24歲」及「65歲以上年長者」二大族群。因此，為有效降低是類人員的肇事與死亡，便思考相關桌遊設計。

高雄區監理所指出，透過各族群的常見違規、肇因進行分析，統計得出如「未依兩段式左轉」、「違規穿越馬路」、「未注意車前狀況」等違規與肇因。

高雄區監理所表示，去年底將分析結果進行規畫設計，並發想設計60張卡牌，卡牌上繪製各類交通安全情境(如非號誌路口、支幹道分辨、如何安全過馬路等等)，模擬出30種針對駕駛、行人會遇上各式告樣的交通安全情境，參加人員分組競玩，回答正確可獲得能量幣，遊戲結束依能量幣最多者獲勝。

高雄區監理所指出，這款桌遊可按青少年及高齡長者對象不同而有不同的玩法，從年底規畫並在4月正式推出後，目前已提供給高雄、屏東、澎湖、台東高中職以上學校、社區樂齡中心及醫療院所進行推廣；目前成功推廣有高雄師範大學、高雄科技大學、小港醫院、屏東東港大潭老人福利協會等共計333人，盼用寓教於樂效果，提高民眾道路安全意識。