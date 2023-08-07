彰化縣警局表示，從年初至今，已經攔阻超過2億的金融詐騙，呼籲民眾識詐意識要提高，避免上當。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

純情的網路交友已不再！彰化林姓男子結交女網友，雙方以老公老婆互稱，網婆要她投資70萬證明2人感情，林男竟異想天開到銀行要貸款，不料被行員發現有異，請來警方苦勸才順利守住林男荷包；彰化縣警局表示，從年初至今，已經攔阻超過2億的金融詐騙，呼籲民眾識詐意識要提高，避免上當。

彰化縣警察局指出，據統計從今年初到7月底，配合金融機構攔阻詐騙共計568件，攔阻金額高達新臺幣2億4029萬餘元，不過仍有215件詐騙匯款案件，其中以「假投資」146件占67.9％最多。

警方表示，網路交友認識的虛擬情人，也會慫恿民眾為愛投資。像是利用時下最夯的AI人工智慧題材，以標榜「保證獲利」、「高報酬」、「投資翻倍」為標題，吸引民眾加入群組投資「虛擬貨幣」，甚至透過臉書、IG或YouTube來「假名人投資詐騙」，詐騙手法無奇不有。

而現在詐騙集團更是狡猾，還教導民眾在面對銀行行員關懷時，要以「房屋裝潢修繕」、「償還欠款」、「購買精品首飾」等理由搪塞，令第一線與被害人接觸的行員難以察覺。

張國雄局長表示，人人都應具有識別詐騙的能力，警方積極宣導，以提升民眾「識詐」的意識，呼籲民眾隨時保有警覺之心，謹慎求證「防詐」，若接獲可疑電話、訊息或網路資訊，可撥打165反詐騙專線，或至就近派出所尋求協助，確保自身財產安全。