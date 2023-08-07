據法國廣播電台引述路透報導，美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）表示，中國自動駕駛汽車引發國家安全的擔憂，似暗示自動駕駛汽車技術可能會成為美中新戰線。與此同時，英國官員也表示擔憂中國將利用電動汽車收集英國情報。

布蒂吉格7月20日接受路透社專訪表示：「無論我們談及硬體還是軟體，就像對電訊或TikTok的擔憂一樣，美國對中國運輸技術也存在擔憂。」華盛頓正在研究與一些中國公司相關的一系列問題，包括它們搜集的數據，以及如何使用它們。「自動駕駛汽車技術可能會成為美中正在進行的科技冷戰最新戰線。」

香港媒體表示，4名跨黨派議員7月致函布蒂吉格及商務部長雷蒙多，要求對中國的自動駕駛汽車技術在美國的流行情況，以及如何限制這一趨勢展開調查。布蒂吉格7月20日接受路透社訪問，正是對信件的回應。

議員們在信中稱：「自動駕駛車輛、雷射、雷達、攝影鏡頭、人工智慧和其他先進傳感器和半導體所使用的技術，都可被用來收集有關美國民眾和基礎設施的數據，這些數據傳回中國，並最終會分享給中共。」

議員也特別關注一些中國公司在美國進行自動駕駛汽車和設備測試。他們在信中引用加州監管機構的數據，顯示包括百度Apollo、小馬智行、AutoX、文遠知行、滴滴出行、輕舟智航、元戎啟行等7家中國公司2022年在美國人口稠密的地區測試自動車。

與此同時，據英國《星期日電訊報》稱，英國政府官員也擔憂中國將利用電動汽車收集英國情報，但為了儘早實現零排放目標，英國將被迫進口更多中國電動車。

報導稱，英國政府擔心，中國電動車內嵌的技術，可能被用來收集大量訊息，包括位置、錄音和影像片段，同時也容易受到遠程干擾而無法使用。

英國在2020年禁止中國電訊設備供應商華為參與英國5G網路建設，並設定截至2027年底，必須移除所有華為設備。

《電訊報》稱，中國汽車在英國市場的迅速普及加劇了這些擔憂。英國為達致零排放目標，規定2024年公司新車銷售的22％必須是零排放車型，到2030年這一比例將提高到80％。中國的電動車和特斯拉（Tesla）將有望受益。

雖然這些擔憂在英國政府內部引發討論，但目前尚無證據證明中國利用汽車進行間諜活動。該報引述政府官員稱，他們將繼續關注這個問題，並採取必要的安全措施保護國家利益。