NB疫情紅利結束，為優化產品組合，昇貿不僅加大力道佈局伺服器領域，亦全力衝刺低溫錫膏、AI伺服器高階錫膏及再生材料等新產品，為公司營運挹注新動能，隨著效益顯現，昇貿營運可望自第3季展現成長力道。

隨著伺服器相關材料陸續通過認證，昇貿錫膏產品已大量應用於伺服器組裝，廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)均為其主要客戶，近期公司也通過Nvidia認證導入，目前伺服器佔昇貿錫膏月出貨量約40%，由於廣達、緯創等大廠均積極搶進AI伺服器領域，預計今年第4季開始，AI伺服器出貨將快速放量，明年昇貿應用於AI伺服器高階錫膏產品佔營收比重可望挑戰10%，對公司明年獲利可望有顯著貢獻。

昇貿第2季營業毛利為2.31億元，季增1.82%，營業淨利為1.09億元，季增19.16%，稅後盈餘為9048萬元，季增1.21倍，單季每股盈餘約0.69元，累計上半年營業毛利為4.56億元，合併毛利率為15.04%，營業淨利為2.01億元，營業淨利率為6.62%，稅後盈餘為1.31億元，每股盈餘為1元。

展望下半年，昇貿表示，下半年看起來很樂觀，獲利有望逐季成長，下半年獲利亦可望比上半年成長。