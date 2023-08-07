《華爾街日報》報導，隨著中國網路淘金熱結束，輕鬆賺取巨額利潤的日子也成為了過去式。中國企業越來越難在香港和美國上市，這限制許多私募股權基金的退出策略。過去兩年裡中國基金的回報情況也令投資者失望。

數據提供商Preqin亞太區及估值主管Angela Lai直言，「專注於中國市場的私募股權投資公司正面臨著幾年前難以預見的挑戰。」

報導稱，根據Preqin數據，2023年上半年，那些至少有一半資本投資於中國的美元計價的私募股權基金僅募集14億美元，比上年下降約89％。同期，全球私募股權募資額下降約15％。

報導表明，對於私募股權基金來說，中國網路企業曾是利潤豐厚的投資標的，從這些公司中獲得的投資收益在這些基金在華投資總收益中占據很大比例。但在2020年底中國政府對網路行業開展行業整頓後，許多相關企業估值出現大幅下降。

報導指出，大陸金融科技巨頭螞蟻集團2020年計畫上市時的估值超過3000億美元。包括私募股權基金凱雷投資集團和華平投資在內的投資者原本可能從中大賺一筆，但中國政府在最後一刻叫停這起交易，同時加強對網路行業監管。

報導還說，據數據分析公司Burgiss估計，2022年包括風投基金在內的中國私募股權投資基金的平均年回報率為負5.6％。這是自2008年全球金融危機以來的最低水準，不過去年的回報率好於全球平均水準。

此外，香港投資公司Silverhorn Group的首席投資官Marco Klaus表示，由於需求大幅下降，一些中國私募基金已不再前往美國與潛在投資者會面籌集資金。他補充說，中美緊張局勢也是一大阻礙因素。

私募股權公司自身的投資者對中國前景的看法也日趨悲觀。去年年底時，在接受Preqin調查的投資者中，只有不到五分之一的受訪者認為中國私募股權市場是新興市場中的最佳機會，而一年前這一比例為46％，2020年為55％。