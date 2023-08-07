炎炎夏日容易食慾不振，新北市農業局推薦大家可以到惜食分享餐廳，享用當季蔬食料理及冰品，提供多種時令蔬食的「呷米蔬食」，現正推出「綠竹筍燉飯」，達消暑解熱之效；另外農業局也推薦打特色蜂蜜料理的三芝區「牧蜂休閒農場」，提供以蜂蜜製成的消暑飲品。

農業局長年鼓勵餐廳使用蔬果格外品，並推廣惜食理念，除了好好把盤中食物吃完以外，食當令、吃當季也是很簡單能實踐惜食的方法，因為適逢產季的新鮮食材相較於進口品、冷凍品，較沒有倉儲耗損產生的浪費。

農業局指出，眼下正是綠竹筍的產季，農業局推薦大家可到「呷米蔬食」用餐，這是一家持續不懈推廣惜食文化的蔬食餐廳，同時也提倡使用在地食材，該店除有使用櫛瓜等消暑瓜類的料理外，配合綠竹筍產季推出「綠竹筍燉飯」，使用全國最優質的新北市三峽綠竹筍，深受饕客歡迎。

農業局表示，若竹筍還不夠清涼解熱，也可造訪位於新北市三芝區、三面環山環境清幽的「牧蜂休閒農場」，自產龍眼蜜剛獲2023年全國龍眼蜂蜜評鑑特等獎，養蜂之餘也以有機農法種植當季時蔬作物，更提供結合自家農產及蜂蜜特製而成的餐點。

因為採自產自銷，除了充分利用蔬果格外品外，農場老闆也深諳食物「從產地到餐桌」的流程，積極推廣食農教育，夏日時節還供應使用北海岸石花菜熬煮，加上自產蜂蜜的蜂蜜石花凍；也有使用自產蜂蜜及有機香水檸檬製成的冰沙。

新北市農業局長李玟表示，惜食並沒有社會大眾想像的困難，如果對於惜食理念有更多理解，就會發現很多小地方都可以落實惜食理念，為環境盡一份心力。惜食餐廳也透過精湛的廚藝，讓大家吃得開心、健康，希望大家多多以實際行動支持惜食分享餐廳。