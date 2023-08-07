李芷婷受邀「覓秘・午憩」音樂節演出。（失態音樂提供）

「覓秘・午憩」音樂節結合露營、野餐、文創市集與演唱會，活動將於明年1月26至28日登場，受邀擔任首日演唱壓軸的歌手梁文音表示：「我第一次露營就入坑了，買了各種露營用品，現在幾乎每年都露營3～5次。」梁文音回憶，她印象最深刻的一次露營剛好遇到假期煙火秀，在營區邊烤肉邊欣賞煙火，且露營還是認識新朋友的好機會：「常常因為帳篷搭得不好，旁邊的營友都會主動來幫忙，很祥和、很美好。」

李芷婷喜歡唱歌、又熱愛大自然，對於參與「覓秘・午憩」音樂節、能在風景漂亮自然的營區演唱，已經感到迫不及待。她坦言長大以後比較沒有機會露營，所以對於露營的美好印象，還停留在國中有一回2天1夜的隔宿露營，先是玩了一整個下午的遊戲，到了晚上還有營火晚會跟烤肉；她認為最理想的露營，是一群朋友放下手機，不使用3C產品，大夥兒圍在一起聊天烤肉、提前喝一些賽德克小米酒，邊小酌邊談心、彈吉他唱唱歌，超級紓壓。

除了梁文音、李芷婷之外，其他演出歌手還有：盧學叡、陳忻玥、Xunday、陳華、顏佑庭（待定）、桑尼Sonnie、卡尼特樂團、lois、shiny等人，眾星雲集，因活動適逢農曆年前，主辦單位還大方祭出連續3天音樂節、每天都有3萬元現金的抽獎活動，最大獎為現金1萬元。「覓秘・午憩」音樂節活動門票本月18日開賣，購票洽shitai.com.tw網站。