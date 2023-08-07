卡努颱風外圍環流帶來的大豪雨重創南投，據消防署統計，截自今（7）日上午已造成1人死亡、173人受困，各方派出特搜隊前往支援救災。南投縣縣長許淑華特別留言向台中市市長盧秀燕致意，感謝盧5日發現確診當日，還抱病打電話來關心南投鄉親的狀況、分享救災資源。許的留言湧入數百人按讚，盧也獲讚不僅體現「中台灣治理平台」領導的氣度，也展現出「中台灣一姐」的格局。

盧秀燕5日在臉書發文向台中市民致歉，稱自己一早發現有輕微發燒，以及咳嗽、流鼻水症狀，快篩後確認是陽性，目前身體狀況還可以，也已經就診完畢，謝謝大家關心。盧強調，她這幾天會依目前的防疫規定進行「自主健康管理」，也請市府團隊維持市政正常運作，相信很快就會痊癒，健健康康的與大家見面。

許淑華本人現身此文留言：「祝福早日康復，也謝謝秀燕姐今天抱病還打電話來關心南投鄉親的狀況、分享救災資源。」盧秀燕則回應：「中台灣區域治理是一家人，台中全力助南投度過災情。」許的留言迄今湧入超過300個讚，網友也紛紛祝盧市長早日康復，並大讚盧市長在人民面臨災害、危難之際，不僅發揮了「中台灣治理平台」的功用，也展現出「藍營一姊」的風範。

南投縣長許淑華關懷台中市長盧秀燕病情。（圖取自盧秀燕臉書）

盧秀燕6日再度於臉書發文，強調「南投的事，就是我們的事」，並指出她一看到南投各地受創的畫面相當不捨難過，因為南投不只是鄰居、更是家人，她持續與許淑華縣長保持聯繫，啟動了中台灣區域治理平台的救援機制。盧也表示，台中市消防局的先遣小組5日連夜出發，6日清晨台中特搜大隊與搜救犬已經挺進災區，他們都知道救災就是與時間賽跑，所以共同用最快的速度整合搜救資源，爭分奪秒進行救援工作。

盧秀燕對南投災情非常關注。（圖取自盧秀燕臉書）

面對台中的仗義馳援，許淑華6日下午再度於盧秀燕臉書留言：「我再次感謝台中特搜大隊一早進入部落協助搜尋失聯村民，謝謝秀燕姐立即啟動區域治理平台救援機制給予協助，南投鄉親感恩在心。」