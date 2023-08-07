現代人生活忙碌，難免三餐外食，小心看似正常的食物，卻暗藏許多健康隱憂。對此，營養師劉雅惠盤點出外食地雷清單，其中早餐方面，如蘿蔔糕、燒餅油條、鐵板麵皆屬精緻澱粉加油脂的組合，長期下來恐致慢性病上身。她並提醒，外食3大危機，包含多澱粉少纖維、營養不均衡及高油高鹽，值得多加注意。

劉雅惠在臉書粉專「營養師Emma」發文表示，外食雖然方便又快速，卻可能是導致高血壓、高血糖、高血脂的兇手。並列出外食地雷清單，分別為早餐，蘿蔔糕、燒餅油條、鐵板麵；午晚餐，炒飯、披薩、焗烤麵；消夜，炸薯條、雞排、臭豆腐。她提醒，長期食用這些精緻澱粉加油脂的組合，恐提高罹患各種慢性疾病的風險。

劉雅惠進一步說明外食隱藏的3大危機，首先是多澱粉、少纖維，長期可能讓血糖升高，引發糖尿病；其次是營養不均衡，飲食過於精緻化，雖熱量吃足，長期卻有隱性飢餓的危機；最後是高油、高鹽，滿足色、香、味的烹調手法，卻增加罹患心血管疾病風險。

至於該如何改善？劉雅惠也提供3解方，第1是調整餐點內容，減少澱粉及高糖食物，並增加蔬果、蛋白質，以補充膳食纖維與增加飽足感；第2以原型食物為主，避開過度高油、高糖加工食品，以免造成血糖波動；第3為餐後活動一下，飯後散步、走路，增加活動量，可避免多餘熱量囤積，降低血糖上升幅度。