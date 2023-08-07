新竹市公共化2歲專班招收名額目前僅占2％，幼教量能遭民代嚴重質疑，市府則表示，將投入超過5億元經費，於112至114學年度完成設置公共化幼兒園，並於3年內針對3所學校附設幼兒園和1所非營利幼兒園增班，預估增加224名收托名額，全力提升幼兒教育品質與能量。

市府教育處表示，因應2歲班大量的托育需求，市府已擬定112年至114年之增班及班型調整計畫，將分別於113學年度增設市立新竹幼兒園2班、新竹國小附設幼兒園1班及新科非營利幼兒園1班。

114學年度增設市立新竹幼兒園2班、新竹國小附設幼兒園1班及新科非營利幼兒園1班，兩年合計增加8班2歲班，共128位名額，並定期盤點區域家長托育需求，112學年度已於虎林國小附幼、113學年度將於北門國小附幼及東門國小附幼各1個3至5歲班調整班型轉成2歲班，同時也鼓勵私立幼兒園廣設2歲班，滿足家長需求。

社會處則指出，市長高虹安積極推動「0至6歲市府養」的相關社福政策，已於4月完成東區定點臨托新增夜間及假日臨托服務，好孕專車也在4月放寬服務對象，讓服務使用可以更普及，另提供準公共化托育人員健康檢查補助及久任獎勵金。

目前也持續規畫托育補助加碼計畫前置作業，預計在今年第4季完成托育補助加碼目標、香山區定點臨托服務也在規畫設計階段，預計在下半年逐步完成。

另，針對業者以補習班名義違法經營幼兒園及疑涉幼兒性暴力，市府已多次派員主動稽查，違法經營部分，因證據明確，自8月1日起給予該補習班學前部分停止招生處分，並依法裁罰10萬元，同時協助幼童移轉安置至其他合法幼兒園。

疑涉幼兒性暴力部分，教育處已完成資料蒐集，目前已交由調查小組釐清案情，市府將持續加強對補習班的監管與檢查，維護孩童權益。

有修法建議，新竹市政府表示贊同，建請教育部修正補教法，增訂補習班招收6歲以下幼兒全日托時，在師資、師生比、環境、設施設備及評鑑機制等項目，皆應比照幼兒教育及照顧法相關規定，並加註於立案證書上，以供家長辨別。

市府同時強調，市府團隊積極落實「老幼共好」施政策略，將持續優化幼教資源配置，確保所有幼兒都能享有優質的教育機會，同時建構更為友善托育環境，精進托育服務品質，將新竹市打造為安心、安養的幸福城市。