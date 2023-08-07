隨著疫情解封，各航空公司逐漸恢復高雄航班，日前高雄國際機場航班每週214班次，相較疫情前已恢復近6成。據高市府觀光局統計，自111)年10月疫情趨緩國境開放至今年6月住宿高雄外籍旅客，由3.5萬人增至9.2萬人，成長近3倍。

亞洲新灣區是外籍遊客熱門造訪景點。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，截至今年7月，高雄機場已回復20個航點、每周214班次，約恢復疫情前原航班6成，交通部也預估今年國際觀光客應可恢復至疫情前一半約600萬人次。按交通部觀光局統計，今年上半年從高雄入境國際旅客已累計達22.1萬人，且多以亞洲地區為主，約佔92%。隨航班恢復及雙母港策略，加上市府推出許多系列活動。都吸引著國際旅客來高。

駁二藝術特區也是外籍遊客必訪景點之一。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

除航班便利外，旅宿品質也是吸引國際旅客訪高重點，目前已積極輔導20家旅宿業者參加星級旅館評鑑，預計今年可再增15家星級旅館，日前高雄承億酒店就獲「2023台灣服務業大評鑑」國際觀光旅館類金牌大賞肯定，足見高雄旅宿服務的軟實力。此外，觀光局也積極持續輔導旅宿業取得星級評鑑，並加入性別友善、環保旅宿以及穆斯林等認證，攜手旅宿業共同營造友善旅遊住宿環境、接軌國際。

承億酒店獲「2023台灣服務業大評鑑」國際觀光旅館類金牌大賞。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

今年6月較去年10月國境解封後，住宿高雄外籍旅客已漸回溫，單月外籍旅客住宿成長人數達5.7萬人，其中港澳客更達2.1萬人，高居第一；除航班便利外，推動以高雄與香港做為雙母港之策略亦見效，加上市府積極發展智慧交通串接多元運具，讓高雄在地旅遊更為便利。另高雄美食也頻頻榮登《米其林指南》評鑑，無論是「必比登推介」、「星級餐廳」或是「入選餐廳」都讓高雄美食的魅力躍上國際。此外許多深受日、韓旅客喜愛的國際明星大咖演唱會接連展開，也讓外國旅客特地前來高雄追星、品嚐高雄美食，成長人數也近萬人。

旗津風箏節體驗大型氣墊水樂園。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局表示，近期將前往新馬推廣外，未來也將持續鎖定日、韓及東南亞等區進行行銷；並持續向中央爭取國際城市航點航線的恢復，讓高雄走向世界。緊接8月暑假之後還有「旗津風箏節」、「大港閱冰」、「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」、「高雄奶茶節」、「愛月熱氣球」、「Outdoor森活節」多項活動，將會為高雄的觀光帶來一波波的人潮。