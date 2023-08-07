卡努颱風引進旺盛西南氣流，0804豪雨重創南投縣仁愛鄉，清境農場也是受災戶。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

暨大提供學校宿舍緊急災民安置與避難的空間免費安置10天，埔里鎮店家贈送免費全新床墊供運用。（暨大提供／楊靜茹南投傳真）

暨大提供學校宿舍緊急災民安置與避難的空間免費安置，最高峰40人入住。（暨大提供／楊靜茹南投傳真）

卡努颱風引進旺盛西南氣流，0804豪雨重創南投縣仁愛鄉，各部落災情慘重，埔里鎮國立暨南國際大學、清境農場等發揮互助精神，實踐社會公義責任，紛紛伸援手提供災民緊急安置與避難的暫時居所，其中暨大最高峰有40人暫時居住，而清境農場雖然也受災，全力配合仁愛鄉公所調配提供居民緊急安置暫時居所。

暨大指出，看到此次的災情，暨大師生感同身受，5日起提供學校宿舍緊急災民安置與避難的空間免費安置10天，埔里鎮店家得知，不僅熱情響應提供物資，還贈送免費全新床墊供運用，由於入住的民眾來來去去，主要安置從外地急著趕回部落，卻進不去部落的居民，上山救災志工等為主，5日晚間最高峰，共有40人暫時居住。

清境農場指出，山上災情慘重，農場同仁、羊咩咩等動物都很安全，不過路況無法暢通，電話及網路訊號仍不佳，呼籲遊客暫緩上山，青青草原及國民賓館今天仍暫停營業，迄今已經暫停營業4天。

清境農場說，觀山牧區馬術秀場地嚴重受損，將進行場地整修，即日起至9月8止暫時停止表演，農場雖然也受災，基於社會公義責任，國民賓館全力配合仁愛鄉公所調配，提供災民暫時安置空間。