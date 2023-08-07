「新北市板橋區介壽段146地號等6筆公私有土地都市更新案」1日完成公開評選實施者，由皇翔建設股份有限公司獲選最優申請人資格，新北市財政局表示，該案規畫興建地上19層、地下4層的住商大樓，市府可分回辦公空間，支援公用需求並增加調配彈性。

財政局表示，本案基地面積約386坪，市有地面積約383坪，目前為新北市玩具銀行使用；私有地約3坪，目前有一店面，基地位屬商業區，鄰捷運府中站及板橋車站，區位良好且生活機能完善，因基地內屋況老舊，使用效能不佳，經市府評估後，決定結合民間業者之力，以公辦都市更新方式活化公地。

全案於今年3月公告招商，6月截止收件，並於8月召開評選會，皇翔公司提出風貌共榮、商效共創、辦公共享及住宅共生的幸福中城開發構想，打造具有環境友善理念的永續城市，期待藉由本案更新重建，延續周邊新板特區的商業機能，提供市民更多元、更舒適的居住環境，形塑板橋市區的新樣貌。

財政局表示，將儘速與皇翔公司簽約，積極推動本案更新，也期盼透過皇翔公司的專業與技術達成環境再造的目標，為市民打造更多元複合的生活空間，也進一步活化市有地。