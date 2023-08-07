西南氣流自4日起為曾文水庫集水區帶入豐沛水氣，3天累積雨量361.6毫米，曾文水庫蓄水率自2成3一路飆升，6日晚間超過5成，7日中午已有5成2。經濟部7日公布，嘉義縣市水情轉正常，台南市水情從黃燈轉綠燈。

春雨不來，梅雨晚到，颱風雨未對準集水區，曾文水庫今年遇上種種不利因素，旱象延長，靠著偶爾的雷陣雨撐場，蓄水率一直到暑假仍低迷不振。

靠著連續3天的西南氣流大進補，曾文水庫集水區4日降雨185.3毫米、5日降雨121.9毫米、6日再下54.4毫米，3天累積361.6毫米雨量，一下子灌入1億5000萬噸水，蓄水率在6日晚間破5成，7日中午為止達5成2，仍在上升中。距曾文水庫上次蓄水率5成滿，已是去年10月4日，相隔305天。

經濟部水利署指出，曾文水庫集水區1日至7日累計降雨量382.5毫米，降雨效益約1.7億噸，曾文-烏山頭水庫蓄水率近5成5並持續上升。嘉義地區蘭潭-仁義潭水庫亦近滿庫，整體水情好轉穩定，7日評估之後，決定嘉義地區水情燈號轉為正常，台南市由黃燈轉為綠燈。

台南市水情燈號自去年12月3日從「水情提醒」的綠燈轉「減壓供水」黃燈，今年3月1日從黃燈轉為「減量供水」的橙燈，民眾一直希望擺脫限水燈號。

南水局表示，南部地區約10月開始進入枯水期，距離旱季開始還有1個多月，將持續觀察降雨調配策略。明年6月南化水庫與曾文水庫之間的聯通管線完工通水，可將高雄多餘的川流水，透過南化水庫引到曾文水庫儲存，減少南化水庫滿庫溢流的水資源浪費。