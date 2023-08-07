新竹縣50歲張姓婦人，學瑜珈運動挑戰高難度動作，未料出現腳麻疼痛，開車連腳都有無力感覺，到中醫大新竹附設醫院復健科求診，診斷為梨狀肌復發，醫師何宇淳建議做「超磁場治療」，經5次治療，張婦症狀逐漸獲得緩解，提醒曾經運動傷害的患者，在做高難度動作時要量力而為，才能避免二次運動傷害。

何宇淳表示，超磁場治療沒有侵入性，和皮膚沒有接觸，治療過程不會產生疼痛，不需要打針或吃藥，用電磁感應方法產生1個電磁場，在身體產生感應電流，來治療身體組織，最大特點就是治療的深度比較深。

例如腰椎比較深層的地方，可以達到8到10公分以上的治療深度，一般常見的肩頸痠痛、五十肩、網球肘、腕隧道症候群、腳踝扭傷，還有老人家最常見的膝關節退化，都可以透過超磁場治療。

何宇淳指出，依照疾病不同，治療次數不一樣，建議1個禮拜治療1次到2次，每次治療時間是20分鐘，一般像筋骨疼痛經過3次治療後，大概有80％以上的疼痛是可明顯改善緩解，不需要打針跟吃藥。

在復健醫學有所謂的運動治療學，藉由運動來改善身體機能，假設受傷之前，可以執行100分的運動強度，受傷後變只有60分運動強度，如果身體沒有調整，去做70、80、90分的運動強度，就可能會再產生第二次運動傷害。

何宇淳提運動要適度，尤其曾經運動傷害的人要更加注意，不要過度運動，尤其運動選手第二次、第三次運動傷害後，身體素質會下降，在做復健運動治療，都要循序漸進，慢慢微調，一旦身體有不適反應，就要檢查確認，靠循序漸進的復健，才能讓身體機能達到最好樣態。