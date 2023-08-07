風災重創南投、高雄等縣市，行政院長陳建仁今（7）日在高雄出席台灣碳權交易所揭牌時致詞時，誇讚高雄市長陳其邁防災超前部署，豪雨還沒進來就先撤離民眾、病人，不會因為路斷而需派遣直升機，「但有一些縣就不是這樣，沒有辦法超前部署，就使得防災工作就會相當困難」。此話似乎在暗酸南投。

陳建仁表示，氣候變遷已帶來很嚴峻的風險，最近可以看到兩個颱風連續來到台灣造成淹水，而前幾年也碰到百年大旱，政府透過前瞻基礎建設超前部署，適當調度備援、開發新水源度過百年大旱。

陳建仁提及，但這兩次颱風來了要開始防洪，幸好前瞻超前部署，洪水所帶來影響減到最小，但在高雄市桃源區、南投仁愛鄉仍然災情慘重，也希望讓他們能夠早日恢復正常。

話鋒一轉，陳建仁說，不得不講最近因為防災關係，高雄市長陳其邁的超前部署，豪雨還沒進來以前，他就開始撤離、疏散民眾以及安排病人就醫等，所有病人不必因為道路斷了，需要派直升機下來洗腎或其他照顧，「但有一些縣就不是這樣，所以呢，沒有辦法超前部署，就使得防災工作就會相當困難」。

陳建仁強調，要舉這個例子，是要告訴大家政府如果能超前部署，很多工作就會做得很好，包括前瞻建設 、碳交所都是超前部署的努力，因為這樣，國家才能夠永遠在所有施政上，在全世界占有領先的角色。

陳建仁行政院長南投仁愛風災陳其邁