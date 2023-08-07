近期，大陸各航空公司機票因需求旺盛瘋漲，稍晚的十一國慶機票也貴到引發熱議。另一方面，大陸各大城市旅館漲價同樣引起爭議，據中國經營報指出，2日在大眾點評、攜程等平台注意到，位於北京核心商業地段的漢庭等平價旅館，單日價格飆漲到近千元（人民幣，下同），導致「月薪2萬住不起漢庭如家」、「漢庭如家的房價直逼香格里拉」等話題的討論度直線上升。

近日有些大陸平價連鎖品牌旅館在一些熱門地點的價格直逼千元登上熱搜。再看到3日攜程平台價格，漢庭酒店的北京天安門廣場店8月中旬的價格高達每晚893元；如家商旅酒店的北京前門地鐵站前的8月價格也一度高達每晚947元。

據每日經濟新聞報導引述桑酒店管理機構亞太區首席顧問夏子帆表示，每年暑期都會出現飯店漲價，尤其在城市熱門區域，價格上漲也很正常。華美酒店顧問機構首席知識官趙煥焱則表示，這樣的高房價是臨時的、不可持續的，太離譜的房價反過來會影響所在地的旅遊業健康發展。因此，服務有限的經濟型酒店的高房價不是趨勢，不可持續。酒店房價依然會根據供求關係上下浮動，預計8月底就會明顯下降。

長沙芙蓉區一家漢庭酒店的工作人員說，在暑假和週末雙重因素影響下，酒店的價格都會上漲，最便宜的大床房門市價格將近600元一晚，現在差不多每天能住滿，預計8月底暑期尾聲會降回到300、400元區間。

另外大陸十一國慶假期的機票也貴到引發網友熱議。據券商中國查詢飛豬APP發現，上海往返大阪的經濟艙機票價格，以9月29日出發10月5日回程為例，若不考慮轉機，目前最低的春秋航空往返需要8600餘元且無托運行李額，若含20公斤的托運行李，則價格將突破9000元。