民俗祭祀不免節慶燒紙錢，但隨著民眾環保意識抬頭，即使民間活動也會要求盡可能降低汙染排放。環保署本次研擬修正「空氣汙染物排放量增量抵換處理原則」，新增金爐增設汙染防制設施可作為環評增量抵換來源，且空氣汙染減量效益可自離島地區取得。

環保署今(7)日召開「環境保護署審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則第四點、第五點及附錄修正草案」研商會，各縣市環保局、工商單位代表等均與會。

環保署為妥善審查環境影響評估開發案空氣汙染物排放量增量抵換方式，2009年7月28日訂定「空氣汙染物排放量增量抵換處理原則」，讓開發單位、公私場所、政府機關等透過合作方式推動多元汙染源抵換措施，以取得污染物排放抵換額度促進污染改善。本次研擬修正增加紙錢專用金爐增設空氣汙染防制設施為抵換來源。

根據修正草案條文要求，開發單位自行協助對象或政府機關媒合設置具汙染防制設施金爐，或既存金爐增設汙染防制設施，其年實際處理量應達設施年設計處理量80%。

台南市與高雄市環保局在研商會指出，金爐主要使用節氣集中在春節、清明節和中元節等，一年中的使用時間相當不平均，實際處理量要達到80%的門檻相當不容易，建議抵換量以實際處理量來計算。

環保署空保處專委陳宜佳表示，國內燒紙錢的高峰確實集中在上述3節慶，而地方的殯葬就有穩定的紙錢需求，只是很多地方還沒有相關設備，以至於還有露天焚燒的情況，地方政府可優先處理這部分，公家機關帶頭示範，相信會有所改善。

陳宜佳強調，金紙的收運應有明確計畫，開發單位若要做減量抵換，必須提出完整計畫，環保金爐的處理量若常常與設計處理量差距太大，應檢討需求的設計量來達到應有的效能，避免淪為蚊子設施。

而為促進澎湖縣、金門縣、連江縣等離島地區執行空汙減量措施，本次修正離島地區空汙減量效益可作為開發行為空氣污染增量抵換來源。