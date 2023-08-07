劉修甫的爸爸花很多時間陪伴他。（ASA agency提供）

劉修甫的爸爸花很多時間陪伴他。（ASA agency提供）

劉修甫首度演出八點檔。（ASA agency提供）

26歲的劉修甫近期在三立、華視華劇《鬼之執行長》中有搞笑逗趣的演出，劉爸爸也成為兒子最忠實的觀眾，天天在電視機前追劇，日前一場劉修甫跟「姊姊」姚以堤去開房間的戲，還讓劉爸爸笑到掉眼淚，讓兒子嚇了一大跳，劉修甫說：「我整個嚇到，我爸自己也覺得有點尷尬，好幾天沒有打電話給我。」

劉修甫幼稚園時父母離異，他和姊姊都是爸爸帶大的，但爸爸給了他們滿滿的愛，彌補沒有媽媽陪伴的缺憾，「我爸就像媽媽一樣，喜歡管東管西，非常熱衷參加我跟姊姊所有的學校活動。」劉父工作之餘時間都給了小孩，從幼稚園開始就幫小孩安排各式課程，天天接送小孩上下學，直到劉修甫就讀台中科大創意商品設計系五專部時，在兒子堅持下，才放棄接送。現在劉修甫在台北拍戲，劉爸爸還會擔心兒子的交通問題，一度要從台中北上當司機，被兒子婉拒。

小時候劉修甫也讓爸爸操足了心，國小時喜歡請病假，他笑說：「我滿會演戲的，會開始想像自己壓力很大，肚子就會帳氣，結果就真的肚子痛。」國中讀到一半轉到升學壓力大的私校就讀，本來功課全校前十名的他，數學成績從90幾分掉到30幾分，讓爸爸氣到想打人，不過劉修甫並不怕爸爸，他笑說：「我爸是拿報紙打人，超弱的。」但他沒因此荒廢功課，國中畢業考上台中的五專第一志願台中科技大學。

劉修甫跟爸爸感情很好，劉爸爸也很開通，不要求兒子一定要讀書，也不反對兒子進演藝圈，但要求他「做每一件事，一定要做好，要認真拍每一部戲。」劉修甫19歲就靠著《你的孩子不是你的孩子—貓的孩子》斬露頭角，入圍金鐘獎迷你劇集新進演員獎， 2021年還獲選為台北電影節非常新人。

劉修甫跟爸爸沒有住一起，但每隔2、3天就會通電話，劉修甫有事也會問爸爸意見，「以前爸爸不了解拍戲生態，會在工作中打電話來，被我說不行，有時打來也只是說一句話，但能感受到爸爸的關心。」他說每次通電話，爸爸都愛講大道理，要他正面思考，也讓他受不了，他有感而發說：「其實我只是要有人安慰，爸爸只要聽就好，不用給我意見。」

父子倆相處就像朋友一樣，相愛相殺，劉爸爸常抱怨兒子有事不跟他說，但劉修甫覺得自己跟爸爸分享很多事，不過他也透露，「念書時爸爸擔心我交到壞朋友，會偷看我手機，兩人有過不愉快。後來我有跟爸爸討論，有些事情不跟他說，是因為他之前偷看我手機，爸爸有為了這件事跟我道歉，說他當時也是急了，讓我很感動，因為要爸爸跟兒子認錯不容易。」

今年的父親節劉修甫忙著拍《鬼之執執行者》，只能等戲殺青後，才能回台中陪爸爸吃飯。他過節向來是準備紅包送爸爸，他還記得19歲第一次賺錢時，開心自己可以給孝親費，就包紅包給爸爸，「我爸超爽的，但他又包了一個更大的紅包給我。」劉修甫的父親活到老學到老，最近在學習ChatGPT，「我爸超跟得上時代，我很開心他很會安排自己的生活，整個人也看起來更年輕，希望他健健康康的，不用擔心我，我會把自己照顧好。」