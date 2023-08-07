美國前總統川普周日（6日）在社交平台回應美國國會前眾議長裴洛西最近涉及他出庭應訊的言論，稱這些言論極其「刻薄惡毒」。

川普上周四（3日）就涉嫌推翻美國2020年大選結果一案出庭應訊。次日，裴洛西在接受采訪時表示，將川普比作「受驚的小狗」，稱川普在法庭上「非常擔心」。裴洛西說，「當我看到川普下車時，我看到了一隻驚恐的小狗。他看起來非常、非常、非常關心自己命運。我沒有看到任何虛張聲勢、自信或類似的東西。他非常清楚現在他必須承擔後果。」

川普隔天發文回應裴洛西稱，他之前刻意不談裴洛西及其丈夫的事情，但現在可以談論了，因為裴洛西興奮地評論了一些關於川普的事情，「這真的很惡毒」。對於被比作「受驚的小狗」，川普回應稱，這種說法很「刻薄」，自己當時並不害怕，是電視觀眾沒看到自己的狀態。

川普目前正面臨紐約州起訴他商業詐騙、海湖莊園機密文件案以及國會騷亂案3個案件共計78項刑事指控。他對所有指控均不認罪，並多次批評檢方和美國司法部，指責檢方將聯邦政府武器化來對付他。