蔡英文總統日前表示自己「沒有債留子孫」，並指前任總統馬英文8年執政增加1兆多億的債務，她做7年總統才4000多億。國民黨團今召開記者會痛批，蔡政府執政7年13項特別預算總金額高達2兆4966億元，其中還有1.2兆元至1.5兆元的債務餘額，既然財政部不承認，國民黨團將在下個立法院會期提案刪除。同時要求財政部莊翠雲部長出來說清楚講明白，必要時國民黨團邀請莊部長與國民黨團公開辯論。

國民黨團總召曾銘宗表示，學者專家認為，蔡政府執政期間債務已增加1.4兆元，蔡政府只承認其中的4350億元，但這一切都是話術、騙術。蔡政府執政7年13項特別預算總金額高達2兆4966億元。

曾銘宗說明，以中央政府新式戰機採購預算為例，執行年度為109年度至115年度，預算根本還没借，屆時115年已是下一任總統。中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，執行期間也是111年至115年。前瞻基礎建設第四期特別預算，執行期間112至113年。中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行期間112年至114年，執行期間都到下一任政府。

曾銘宗痛斥，蔡政府不但債留子孫，還把債務留給下一任政府，敢編特別預算，卻不敢承認債留子孫。13項特別預算中，2兆4966億元的特別預算，現在真正借的只有1兆多，還有1.2兆元至1.5兆元是未來才要借的，既然蔡政府不承認債務，那下個立法院會期，國民黨團主張提案將這1.2兆元至1.5兆元的債務額度「刪掉」，到時候看財政部支持不支持。

國民黨團要求，財政部長莊翠雲出來講清楚，必要時黨團邀請莊翠雲部長與國民黨團曾銘宗總召、首席副書記長李德維及費鴻泰委員公開辯論。