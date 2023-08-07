「托育服務」被認是專屬女性的職業，新竹縣近年陸續有男性加入，縣政社會處統計全縣登記在案的801位托育人員，女性有758人，男性則有43人，「保爸」也能發揮耐心，細心的照顧特質，縣長楊文科特別祝福「保爸」們父親節快樂，感謝他們投入托育領域，幫助孩子快樂長大！

縣府社會處長陳欣怡指出，縣府為提升居家托育服務品質，委託明新科大辦理北區居家托育服務中心，台南市心技能全齡學習推廣學會辦理南區居家托育服務中心，提供媒合與轉介、社區親職教育相關諮詢服務，其中「保爸」戴先生從職場退休後，在妻子鼓勵下參與居家托育，夫妻合力托嬰，8年來已陪伴27位兒童長大。

戴先生指踏入托育領域之初，恰好有政府補助托育人員課程，讓他開始擔任 保爸」之路，坦言從事一份需要對孩子與家長負起責任的專業工作領域，「壓力很大」，還好和太太是聯合托育，可以互相支援。

「需要用愛與尊重每位孩子的獨特性！」戴先生說，每位寶寶都有不同個性，他也因應調整，適時給予正確的發展協助與刺激，補充家長不及照護的部分，成為家長照顧幼兒的協助者，這也是他和太太托育工作的重心、樂趣及努力的方向。

戴先生感謝新竹縣北區居家托育服務中心的訪輔員，總是熱心與耐心聆聽遇到的問題，對於照顧問題、家長溝通、法規疑問等，訪輔員們都能及時協助，做夫妻倆的後盾，期許未來繼續秉持愛的教育，提供安全與愉快的環境，陪伴更多孩童健康成長。

陳欣怡表示，北區居托中心推動「小組團隊」模式，由每年的小組長擔任中心與居家、在宅、到宅保母們的溝通橋樑，加深組員之間的互動維繫，凝聚情感成為互相幫忙的重要力量。