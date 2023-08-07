「華爾街日報」報導，輝瑞/BNT疫苗（Pfizer-BioNTech）與相關藥物去年讓輝瑞公司締造1000億美元銷售額，是第一個業績能突破千億美元大關的藥廠，股價也隨之長紅。

但隨世界各地紛紛走出疫情危機，COVID-19疫苗與相關藥物熱度明顯退燒，導致輝瑞在最近一季的整體銷售額相較去年同期大幅下降，還為此下修今年全年業績預估上限。

輝瑞股價今年到目前下跌31%，相當於市場資本失血超過880億美元，自從市值2021年達到巔峰以來，輝瑞的市值已掉了1440億美元。

COVID-19疫苗銷售驟減後輝瑞正來到艱困時刻。雪上加霜的是進入2030年後，輝瑞估計將損失約170億美元的年銷售額，原因是一些明星商品如治療關節炎的藥物「捷抑炎」（Xeljanz）將失去專利保護。

總部位於紐約的輝瑞已計劃透過申請一系列新藥上市來增加收入，也已開始把從COVID-19疫苗賺到的錢用來強化其他產品。輝瑞計劃以430億美元買下癌症藥物生技公司Seagen，藉由將重點轉向癌症藥物盼在2030年能另創100多億美元的銷售業績。（譯者：陳亦偉）1120807