新竹縣環保局為提倡減少使用購物用塑膠袋，在縣內公有市場辦理10場次自備購物袋換好禮活動，民眾只要在活動當天自備購物袋，並於市場消費就可至環保局攤位領取精美好禮，鼓勵民眾養成自備環保袋、重複使用購物袋及少用塑膠袋的習慣。

環保局表示，7月4場自備購物袋宣導活動，分別在竹北市公有零售市場、仁義市場、新社市場及新埔鎮第一公有零售市場辦理完畢，受到民眾熱情響應，4場活動約吸引400人參與，每位民眾約減少使用3至5個塑膠袋，至少減少使用超過1000個塑膠袋。

活動除宣導民眾可選擇自備環保購物袋，少用塑膠袋外，現場也進行問卷調查，有民眾表示，早已使用環保袋來買菜，購物用塑膠袋用一次就丟實在太浪費。

環保局表示，民眾除自備環保袋外，魚類、肉類也可使用保鮮盒或保冷袋來盛裝，蛋類因容易打破，可重複使用舊雞蛋盒，還有人將寶特瓶清理乾淨後用來裝乾貨，生活中充滿了許多環保的小創意，舉手之勞就可以讓環境更美好。

自備購物袋換好禮活動8月將辦理6場次，分別是1日芎林鄉公有零售市場、4日北埔公有零售市場、8日湖口鄉公有零售市場、11日新庄子公有零售市場、15日關西鎮公有零售市場及18日竹東中央市場，活動相關資訊可至新竹縣環保局官方臉書查詢。