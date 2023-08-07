國民黨團今召開記者會揭露，蔡政府8400億元的前瞻基礎建設計畫，各項建設看不到成效，依舊缺水、缺電、缺地、缺人才，甚至現在七缺、八缺，連蛋都缺，連實體建築都蓋不好。地方建設造出更多蚊子館，且建設經費一再暴增數倍，前瞻建設變成錢沾，人民血汗錢都被民進黨政府搬到哪裡去了？花到哪裡去了？

總召曾銘宗表示，根據行政院前瞻基礎建設計畫，總共分八項，總金額原編8800億元，經過立院審查通過之後，為8400億元。檢視這8400億元都花到哪裡去了？食安建設看不出具體成效、軌道建設造成地方財政破產、推動資安基礎建設詐騙更氾濫、人才培育缺人才更形嚴重、城鄉建設蓋更多停車場變成蚊子館。

首席副書記長李德維表示，蔡政府前瞻特別預算執行有相當大的問題，其中只要看見民進黨就開綠燈，民進黨政府遇到執政縣市，只要縣市長開口要錢，就不斷增加、增加、再增加預算，這裡面的人謀不臧，到現在為止，真相未明、石沉大海。

李德維指出，財政部說相關預算都是由立法院所通過，但是國民黨團在審查特別預算時主張，有些項目經費應該節省、刪除時，請問民進黨做了什麼？只做了民進黨團甲級動員、全員出席，舉手表決通過預算而已。國民黨團會持續監督相關預算使用狀況，不能讓人民血汗錢白白丟到水裡。

國民黨立委費鴻泰痛批，蔡政府提出的前瞻計畫，是即興式、零碎式的特別預算，8400億元分4期執行。前瞻計畫應該是有遠見、有規劃、有謀略，對國家建設有幫助的計畫，但是蔡政府的前瞻變成「錢沾」。無論是前總統陳水扁任內，還是前總統馬英九任內，在8年任期中，特別預算最多就2個，但到目前為止，蔡英文總統已經推出5個特別預算。

費鴻泰舉例，前瞻計畫當中，有一項「食品安全建設預算」，蓋一棟「食品藥物國家及實驗大樓」經費20.9億元，經過8次流標後，預算暴增一倍到39.7億元。另外，昆陽大樓改建為專業動物中心與生物安全實驗室，執行率僅11.39％。屬於交通部的「台中港邊境查驗辦公大樓與倉儲中心」，預算2.2億元完全沒有執行，這些預算編列不是研究計畫，而是蓋實體建築物，竟然編出如此預算，顯見特別預算是雜亂無章。