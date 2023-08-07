科技日新月異，數位發展部數位產業署因應國際賽會科技化趨勢，將數位科技應用展現於新現代五項科技運動會，讓世界看見台灣在運動科技的技術能量，2023第4屆新現代五項科技運動會將於8月22日到10月10日進行，大會7日舉辦啟動典禮暨記者會，數位發展部次長李懷仁和體育署副署長房瑞文除了擔任嘉賓為賽事送上祝福，也實際體驗輕艇激流等項目。
新現代五項科技運動會上一屆吸引13萬體驗人次紀錄，今年第4屆持續將傳統運動結合現代科技，讓參與民眾可以應用肌耐力、協調力、爆發力、反應力及專注力的體適能五力，結合體感偵測、互動感知、VR虛擬實境、雲端運動數據紀錄等最先進科技元素，利用遊戲化的設計模式增加趣味性、娛樂性，提升民眾參與意願。
今年賽會採現場登入體驗即參賽的方式，分為個人賽和團體賽和個人賽兩大類，個人賽細分一般組與55歲以上的樂活組，團體賽則分為一般組跟親子組，項目有輕艇激流、極限跳房子、元宇宙拳擊、炫光跑酷和VR瘋狂射手，大會更祭出總決賽總獎金40萬的獎勵，希望吸引更多民眾登入體驗參賽。
數位發展部次長李懷仁表示，新現代五項科技運動會是數位發展部和體育署合作的重要計畫，今年第4節從北到南有19個場域，要將新現代五項科技運動推廣到更多地方，李懷仁也以韓國目前流行的虛擬高爾夫為例，就是運動結合科技最棒的模範，成為韓國上班族重要休閒活動之一，也希望在數位發展部和體育署協力，台灣選手也可以找到擅長的領域發揮。
體育署副署長房瑞文除了擔任啟動儀式嘉賓，更親自體驗虛擬輕艇激流，儘管是在陸上嘗試，少了實際水流、天氣等挑戰，整體體驗下來感覺還是不容易，包括入水角度要夠準、要努力保持平衡，都需要專心面對。
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