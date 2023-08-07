台中市豐原近來出現一面醒目大型看板，內容寫著「我愛台灣，誰當總統都可以，但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」，引起外界熱議。

該看板相當簡單，白底黑字，但「不准」兩字特別用紅字強調，最下方則署名「豐田里長劉瑞銓的真心話」。

國民黨籍的劉瑞銓今（7）日指出，他掛此看板已3個多月，於豐原大道上很醒目，只是在表達自己認為「和平很重要」的看法，。

該看板被PO在臉書社團《路上觀察學院》造成熱烈討論，有網友覺得，這就跟烏克蘭反對戰爭是一樣的道理。