台灣高檢署檢察官卓俊忠(陳志賢攝)

桃園地檢署主任檢察官呂象吾(陳志賢攝)

桃園地檢署主任檢察官葉益發(陳志賢攝)

NCC副處長黃天陽(陳志賢攝)

台灣高等檢察署7日發布「詐欺情勢分析」報告，指今年1至6月，電信詐欺案件財損高達 36.7億元，全國地檢署共受理偵辦10萬多件電信網路詐欺案件涉案人5萬4245人、初犯就有9239人，以單純人頭帳戶5969人最多，而「假投資」詐騙自今年4月起已成電信詐欺案件類型第一位。

但驚人的是，桃園地檢署主任檢察官葉益發指出，不肖業者大量申請人頭門號，除供詐團詐騙外，還提供企業戶利用實名認證APP「EZ WAY易利委」在審查申請門號上缺漏，趁機非法進口偽禁品，光是桃檢最近接獲海關攔檢送辦，因法令缺漏就不起訴逾800件，而海關未攔檢的「黑洞」恐難估算，已成走私管道及國安漏洞。

至於被指是疏於管理電信業者，導致人頭門號及詐騙簡訊泛濫，先前輕罰二類電信業者「海峽電信」30萬元惹議的通傳會(NCC)副處長黃天陽表示，NCC已就檢警偵辦發現的問題進行改善，未來將不准電信業者協助企業戶發放OTP驗證碼，企業申請門號必須以員工人數為限，未來要求3區監理處，每區每月抽檢電信業者、營業地點1 0處，要求業者有內稽制度、加強KYC，並對可疑門號進行停斷話。

針對電信詐欺案件，高檢署表示，今年1至6月間，全國地檢署受理電信網路詐欺案件，新收11萬711件、涉案人12萬6149人。經過濾同一被告所涉犯之詐欺案件後，為5萬4245人、初犯計9239人，其中以單純人頭帳戶5969人最多。行政院6月實施「打詐綱領1.5版」後，今年6月新收案件計1萬8990件，較5月2萬2091件降低，減少15.5％。刑事局統計，今年1至6月詐欺案件財損金額，共台幣36.7億元，6月財損7.2億元，較5月財損8.3億元降低1.1億元，降幅13.25％；其中「假投資」詐欺案件，自今年4月以來已升至第一位。

高檢署表示，為遏阻電信詐騙手法，近期邀集全國各地檢察署，鎖定大量門號異常涉及詐欺案件進行專案查緝，其中高檢署統籌新北、桃園、高雄地檢署合力偵辦利用人頭公司申請大量門號、二類電信「海峽」公司勾結詐團案、業者協助詐團發送大量詐騙簡訊及收受簡訊認證詐騙案。

其中桃園地檢署主任檢察官呂象吾、葉益發針對偵辦二類電信「海峽電信」勾結詐團、羅姓人士申請大量門號詐騙案件提出說明。呂象吾表示，海峽電信竟讓詐團以資本額5萬元成立的水果行，申請2376個人頭門號，而申請人全是假名，照片全是P圖，顯示審核出現極大漏洞。

葉益發則以羅姓男子申請大量門號為例，指出羅男涉案遍及全國，日前被羈押，也被高雄地檢署起訴，他以借款名義對外招攬人頭成立22家企業社，電信業者還配合只要資本額200萬元即可申請2000個門號，羅不但提供詐團，在大陸也有136名客戶，甚至協助企業戶以人頭門號向「EZ WAY易利委」APP實名認證，其利其審查門號缺漏，非法進口偽禁品、藥品及野生動物，甚至槍毒，形成國安漏洞，事後若業者涉及司法案件，還協助每案5萬元的法律服務。對此，高檢署表示，已透過跨部會平台請關務署改善。

至於被指是「打詐國家隊」扯後腿的NCC則提供數據，指NCC接獲檢警通報電信事業停斷話7773門，檢警函知NCC行政檢查20次，其中3次是檢察官會同NCC派員檢查。另經檢警通報後，NCC裁罰電信事業共6次，裁罰總金額新台幣2180萬元。

不過，依據NCC資料，6次分別是3月22日對亞太電信裁罰150萬、250萬元、50萬元、7月26日對台灣之星、海峽電信各裁罰100萬及30萬元，8月2日再對台灣之星裁罰1600萬元，其中只有1600萬元部分，是在行政院副院長鄭文燦說重話後，NCC才重罰台灣1600萬元。