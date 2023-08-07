新竹縣關西鳳山溪經常發生汙染事件，水公司三區處除增設水質監測等儀器外，並提出關西淨水場改建提升為3萬噸出水量及新埔場改建為配水中心等計畫，向中央爭取前瞻計畫14.2億元經費，期2025到2028年分4年完成。

水公司三區處處長丘宗仁表示，針對鳳山溪0612汙染事件，已採取短期因應作為，安裝完成總有機碳監測儀，將增設水面油膜監測儀、原水生物養魚監測儀及關西和新埔場新設取水口監視器，確保供水品質，經費共1580萬元，已向總處爭取預算採購執行。

丘宗仁並說明中長期改善計畫，關西和新埔未來採雙水源供水，增設石門水庫至新竹聯通銜接關西原水導水管，經費3500萬元，關西淨水場日出水量7800噸，將擴建提升為3萬噸，增設關西伏流水1.5萬噸取水設施及導水管線，讓供水更穩定，水質更好，經費共需7.2億元。

丘宗仁指新埔取水口在鳳山的下游端，水質比較不好，關西場擴建3分之1後支援新埔家戶用水，將埋設13公里的送水管線，經費約要4億，確保用水品質及穩定度，新埔場日出水量3600噸將廢除，改建為配水中心，經費約3億。

丘宗仁指水公司已29年未調水價，財源較拮据，在行政院祕書長李孟諺召開協調會時，對鳳山溪穩定供水的中長期計畫初估經費約14.2億元，允諾爭取前瞻計畫經費，加速辦理，預計期程從2015年到2028年分4年完成。

此外，為確保水質安全，水公司曾在2016年曾提出鳳山溪水質水量保護區，預定劃設面積201.6平方公里，因地方有反對聲音而未劃設。環保署目前將關西取水口上游1000公尺、下游400公尺，新埔取水口鳳山溪上游及霄裡溪支流1000公尺、下游400公尺公告為保護區圍範。

丘宗仁指新埔地區未來將由關西淨水場供水，評估以關西取水口下游400公尺向上游劃設水質水量保護區，新埔不再劃設，面積也縮小到約105.3平方公里，將會舉辦座談會，希望民眾都能支持保護區的劃設，確保關西新埔的供水品質。