雲林縣斗南鎮小東工業區去年竣工進行招商，經雲林縣政府3次標售，小坪數工業用地已被搶購一空，7日在斗六市舉辦招商說明會，由雲林縣長張麗善主持，針對8筆大面積土地公開標售，吸引數十家企業派員到場。工業區占地共45.68公頃，將以低汙染工業發展為主，一旦廠商正式進駐，預計可創造2500個就業機會。

張麗善表示，雲林縣擁有超過800億元的農業產值，位居全台第1，被譽為農業大縣，如今正朝工商與觀光邁進，轉型成為農工商科技大城。這幾年雲林縣成長有目共賭，除了小東工業區，縣府團隊也努力規畫其他產業園區，歡迎廠商投資雲林，縣府團隊一定會竭盡全力支持協助。

張麗善說，小東工業區緊臨國道1號斗南交流道，距離僅約400公尺，下匝道3分鐘可抵達，交通區位可及性非常高。工業區全區面積約45.68公頃，2022年4月完成市地重劃竣工啟用至今，已辦理3次標售，區內主要規畫為乙種工業區、產業專用區，目前產業用地需求大幅提升，讓小東工業區成為各界關注焦點。

張麗善提到，區內公共設施健全、道路系統完善，主打28M園道，猶如黃金紐帶貫穿工業區並連接國道1號。在「低汙染、高效能」發展基礎下，小東工業區將以低衝擊開發的輕工業與製造業為主，同時不忘兼顧環境永續，區內配有4座景觀公園，並規畫「小東休閒娛樂中心」，提升小東地區生活品質。

張麗善指出，除了小東工業區，縣府尚有四湖鄉、口湖鄉箔子寮的土地即將啟動土地招商，預計規畫12公頃產業專用區，盼引進水產及機械加工業等，打造水產精品加值園區，並提供冷鏈技術結合物流設備、精緻水產加工，未來可行銷國內外市場，讓大家共享漁業商品的高價值與龐大商機。