動保處安置脫逃的眼鏡凱門鱷。（新北市動保處提供）

新北市三峽區建安路上月20日下午民眾在防火巷內驚見1隻身長約1公尺鱷魚，附近住戶七手八腳用籃子倒扣困住鱷魚，隨後通報新北市動保處，將鱷魚帶回安置。隔天飼主至動保處領回鱷魚，表示因連日大雨導致庭院飼養鱷魚的水池水位上升，同池飼養的烏龜又在柵欄邊挖洞，才讓鱷魚有機會脫逃。動保處將依《動保法》對飼主開罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

動保處表示，這次脫逃的鱷魚為眼鏡凱門鱷，含尾部身長約1公尺。眼鏡凱門鱷原產地為中南美洲，體型最大可長至兩公尺，為偏向水棲的鱷魚，飼養環境需有充足的水域環境，水必須能完全淹沒鱷魚，且須提共足量的紫外線供鱷魚吸收。該種鱷魚因眼睛前端有似眼鏡架的橫骨，而得名「眼鏡」。眼鏡凱門鱷為台灣能合法飼養的鱷魚，但因鱷魚成體體型巨大，所需之飼養空間也須隨之調整，建議民眾於飼養動物前務必考量自身所能提供的環境和飼養能力。

據了解，日前三峽山區受午後熱對流影響，連日大雨，飼主住處鄰近山區，故造成飼養池水位上漲。飼主林先生表示，因喜愛兩棲爬蟲類動物，於半年前開始飼養鱷魚，因前幾日的大雨，水池的水位溢出，烏龜又在柵欄處挖洞，才造成鱷魚脫逃，隔天發現飼養的鱷魚脫逃，所以向鄰居詢問，鄰居告知鱷魚已由動保處帶回，日後會再加強防逃措施，避免鱷魚出走。

動保處表示，本案飼主違反《動保法》第20條第1項寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同，將依開罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並須參與動物保護講習3小時。呼籲飼主應善盡管領寵物責任，避免其竄逃進入公共場所，影響公共安全。