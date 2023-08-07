明天（8日）是24節氣中的立秋，《科技紫微網》運勢專欄分享立秋的3項養生法和3項習俗，其中養生法包括，除濕熱、強健體魄、健脾胃；立秋養生習俗則是包括，迎秋、啃秋、摸秋。另外，也特別點名生肖虎、牛、羊在立秋後運勢將超級旺，不僅事業有貴人助力獲得好表現，偏財運表現亮眼，賺取一筆意外之財。

【立秋養生法3撇步】

1、除濕熱

立秋之時雨水變多，又正值三伏天，是立秋後的第1個庚日（8／10～8／19），此時濕熱旺盛，可借助刮痧排毒和食物清毒療法，排出體內濕熱毒素。

2、強健體魄

天氣日漸涼爽，正是鍛鍊身體，運動排毒的好時機，可透過爬山、慢跑等運動，來提高身體素質。此時也可以開啟冷水浴鍛鍊模式，有助於提高人對環境的適應能力，對於秋、冬禦寒能力的增強十分有幫助。

3、健脾胃

天氣轉涼，食慾隨之變化，不少人會從炎炎夏日毫無食慾慢慢變得胃口大開，開啟大吃大喝模式，但脾胃功能並不會這麼快就恢復。因此立秋之時，需注意善待脾胃，盡量食用容易消化吸收，健脾和胃的食物，例如山藥、蓮子等。

【立秋3項習俗】

1、迎秋

在古代，既要迎春也要迎秋。秋天是收穫的季節。周代開始，每到立秋，君王、臣子就要去郊外舉行迎秋祭祀儀式；在民間人們會準備豐盛食物祭灶神、火神等，感恩自然萬物饋贈，祈求風調雨順。

2、啃秋

啃秋又叫「咬秋」，有時逢立秋，將其咬住的寓意。西瓜、玉米、哈密瓜或香瓜都可以是啃秋的水果，此時會大口啃食瓜果，慶祝豐收喜悅。

3、摸秋

立秋時在瓜園中摸回各種瓜果，俗稱「摸秋」。這是僅限立秋才有的遊戲，寓意摸到秋的人，不愁吃喝，事事順利。另外，丟了瓜果的人家，又稱丟了「秋」的人家，象徵著無論丟多少，也不追究，來表達豐收的喜悅。

【立秋後運勢爆棚3生肖】

▍生肖虎

生肖虎事業運旺，同時能獲得財神爺眷顧，所謂運順財昌，接二連三有好消息傳來，使他們喜笑顏開，只要積極主動，不僅有望升職加薪，更能順利爭取到重要的專案。另外，偏財運表現亮眼，能賺取一筆意外之財。

▍生肖牛

生肖牛貴人運將超級旺，過往的朋友將成為推動事業發展的關鍵因素，能為他們解開一些職場困惑，並且明顯感受到做任何事都十分順利。另外，若有重要計畫可提前到此段時間來執行，完成度會非常高。

▍生肖羊

生肖羊事業運如虎添翼，將有望完成此前一直在謀劃的某項工作，取得好成績。總的來說，此時能在職場中大展身手，讓簽約、交易、銷售的成功率變高，可好好把握。