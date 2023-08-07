美國政府積極推動晶圓代工在地化，加強本土製造業的實力，但人力缺口問題難以解決，全美各地的社區學院和大學積極推動與台積電、英特爾及格芯合作的培訓計畫，企圖緩解人才缺口壓力。

Business Insider、Axios報導，亞利桑那州馬里柯帕郡社區學院（MCCC）提供十天培訓課程，無經驗也可以參與，結業後保證獲得晶圓廠面試機會，一位36歲單親媽媽Lisa Strothers去年4月被裁員離開房地產業。

接受十天課程後，Lisa Strothers參加培訓過程，順利獲得面試機會，並被晶圓廠錄取，她自曝求學時毫無科技業背景，念的是電影和媒體研究，碩士則主修社會福利，「班上15至20人，大部分都是女性，多半沒有相關背景。」

MCCC的課程主要與台積電、英特爾合作，部分課程由台積電員工親自授課，超過6成學員是有色人種，年紀介於18至29歲之間，課程通過率達93%，平均年薪達6.2萬美元（約新台幣196.5萬）接近新台幣200萬。

值得一提的是，亞利桑那推出極具吸引力的配套措施，如果當地居民參加並通過該課程，學費是由補助金全額支付，非當地居民則可獲得部分補助，除了15美元的註冊費外，為期10天的 MCCC 課程的學費為291美元。

美國晶圓代工人力不足的問題已經讓台積電美國廠被迫延後一年量產，未來幾年將面臨7至9萬名人才缺口，課程雖能緩解燃眉之急，但需要完整的配套措施與規劃才能解決結構性問題。