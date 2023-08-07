TRE台北國際成人展自8月4日開跑，吸引不少粉絲到現場朝聖，但有一位網友好奇詢問，他看了成人展現場的YouTube影片，發現AV女優的笑容都很假，感覺每個人都是皮笑肉不笑，怎麼會這樣？引起網友們討論，不少人搖頭直呼，女優就只是在工作而已，而且每天要笑好幾個小時，誰不會僵掉。

一名網友在PTT上分享，他看了一下今年成人展的YouTube影片，意外發現AV女優們的笑容都很假，與宣傳照片上的甜甜又可愛的笑容不同，兩者之間落差超大，讓他很好奇怎麼會這樣？

貼文引起網友討論，不少人搖頭直呼，女優也是工作，真的不是看到每一個路人都會發自內心的想要微笑，而且每天工作6到8個小時，期間都需要保持微笑，自己對著鏡子試試看就知道會不會僵掉，看起來假假的。「你可以連續笑半天看看，你自己照照鏡子」、「上班而已，笑容是要多真」、「她們已經很敬業」。

另有老司機則說，面對現場無以計數的粉絲，女優被這麼多人圍觀，還可以維持住臉上的笑容就已經很不容易，還要求要發自內心的真誠微笑，這樣有點太過困難。