國民黨總統參選人侯友宜辦公室執行長金溥聰對內開刀，還稱某些人是膿包等言論惹議，馬英九基金會執行長蕭旭岑重申，這跟前總統馬英九沒有關係，金溥聰到侯辦後就沒有與馬英九會面，強調馬英九態度明確，就是支持侯友宜，而國民黨應把所有選戰資源用在監督政府，黨內應集中資源、砲口一致對外，把民進黨拉下來。

蕭旭岑今接受廣播節目專訪表示，國民黨內現在沒有什麼雜音，馬英九也絕對支持侯友宜；對於金溥聰擔任侯友宜競選辦公室執行長，蕭重申，這與馬英九沒有什麼關係，金溥聰確定要到侯辦後，才打電話給他，要他向馬英九報告，而馬英九也樂見金溥聰去幫侯友宜。

針對金溥聰對內開刀，還說某些人是「膿包」，馬英九是否支持？蕭旭岑指出，這跟馬英九沒有關係，金溥聰到侯辦後，就沒有跟馬英九見過面；並希望選戰過程黨內能有高度共識，就是送侯友宜進總統府、達成政黨輪替。

蕭旭岑認為，金溥聰到侯辦之後，所有的選戰策略，當然都是由侯友宜全權決定，馬英九完全尊重，他們不了解競辦的策略和戰術，但相信他們一定有所本，馬英九的態度很明確，就是支持侯友宜，至於競辦的策略和競選方式，他們尊重。

蕭旭岑也說，對黨內同志的問題，馬英九辦公室不會表態，這些選戰策略和方式都涉及到侯友宜，侯要做決定，他不知道這部分跟侯友宜是否有關係，但對於這方面，他們不會表達任何的立場。

蕭旭岑表示，侯友宜有次來見馬英九，兩人談得很深入，包含兩岸政策、能源政策等，大政方針跟馬英九執政時的國家路線沒有很大歧異。而國民黨與其他在野黨不是沒有合作的先例，2004年與2007年國民黨都曾與親民黨合作，但一定要維持黨的主體性、堅守政黨立場，只是要視每場選戰需要、候選人想法來做調整。

對於國民黨立委參選人暗指金溥聰花800萬買網軍打他的問題，蕭旭岑則說，不知此事真相如何，但國民黨現在要做的，就是把所有的資源全部拿來質疑執政黨，尤其蔡英文7年多違法亂政，國民黨應該把所有選戰資源拿來監督，把這個政府拉下來，蕭說，若真的發生資源運用不當，侯友宜應該會去調整，黨內應該砲口一致對外。