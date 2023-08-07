觀景平台視野遼闊，可俯瞰新店市區遠眺綿延山峰，也可以讓碧潭風景區盡收眼底。（新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局爭取中央經費，整修新店獅頭山步道涼亭設施、優化觀景平台、休憩座椅及扶手欄杆等，利用山林減法設計，協調各單位進行設施整併，梳理周邊休憩環境，將獅頭山逍遙亭重新改造為視覺乾淨和安全舒適的空間，目前已經開放使用。

觀旅局表示，列管轄內登山步道192條，由於維管經費有限，透過新北市微笑山線計畫爭取中央經費，此次工程重建獅頭山步道逍遙亭觀景平台，該處視野遼闊，可俯瞰新店市區遠眺綿延山峰，碧潭風景區也能盡收眼底。

觀旅局表示，工程整建年久的涼亭平台設施，讓山頂眺望點煥然一新，更換眺望平台面板、優化護欄，並可降低維護管理成本、基礎鋼構除鏽上漆延長使用年限、新設階梯看台及休憩座椅增加眺望空間等。

觀旅局說，新店獅頭山海拔210公尺，位於碧潭旁與都市相鄰的登山步道，全程來回約2小時，遊客搭乘至捷運新店站下車，走文中路至仁能家商登山口石梯起登。獅頭山與3個山峰相連，每個山峰設有涼亭觀景台，可停留歇息，步道兩側林蔭茂密，自然景觀豐富。