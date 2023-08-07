蔡英文總統指出，台灣碳權交易所是由國發基金及台灣證券交易所共同出資成立，總公司設於高雄，資訊交易中心設於台北，一起分工、營運。（柯宗緯攝）

台灣碳權交易所7日在高雄掛牌。（柯宗緯攝）

台灣碳權交易所7日在高雄掛牌，行政院長陳建仁今被記者突擊問「設在高雄是陳其邁要求的嗎？」陳建仁大笑比大拇指回應。陳其邁指出，設在高雄彰顯公正轉型，而高雄1年碳排5700萬噸，「市場就在這裡」，設在這裡也剛好而已。

陳建仁今聯訪後，突被記者突擊問到「為何設在高雄，是陳其邁要求的嗎？」陳建仁大笑之後，比大拇指回應。他致詞時提到，高雄一向承載台灣經濟發展的火車頭角色，以及承載很沉重環境衝擊，高雄有勇於任事的市長，相信高雄是最適合設立的地方。

陳其邁則指出，碳交所設在高雄彰顯公正轉型，高雄1年碳排5700萬噸，占台灣20％，台北市約1000萬噸；高雄工業能源部門占83％，台北在住商部門占76％，「所以（碳權）市場在這裡」，高雄過去擔負重工業汙染、高碳排，有90家列管廠商都在高雄，正面臨歐盟CBAM碳關稅，對企業也是嚴峻挑戰。

陳其邁強調，碳權交易所在高雄成立，這也意味更貼近市場，由市場驅動，加速企業、城市的淨零轉型，謝謝蔡總統、行政院大力支持將碳交所設在高雄，但對地方政府和地方民眾來說，設在這裡剛好而已。

蔡英文總統指出，台灣碳權交易所是由國發基金及台灣證券交易所共同出資成立，總公司設於高雄，資訊交易中心設於台北，一起分工、營運。

蔡英文指出，在過去產業分工中，高雄多是發展鋼鐵、石化、造船等大型工業城市，在台灣經濟發展中為國家打下工業化基礎，更是創造經濟奇蹟的關鍵，因此將碳交所設在高雄，未來高雄將在淨零轉型過程扮演重要角色。

蔡英文提到，預計推動整體淨零轉型的努力，從2023年到2030年能帶動4兆元以上民間投資，創造5.9兆元產值，並提供超過55萬個相關就業機會。淨零轉型是國家最長遠的國家發展計畫之一，也是台灣走向國際的新契機，我們沒有鬆懈的空間，政府會繼續協助企業面對這項挑戰，她也期待台灣碳權交易所的成立未來可以協助企業把低碳、零碳的挑戰化為新的機會與商機。

台灣碳交所董事長林修銘指出，碳交所依各碳權性質及對象不同，分為三大交易板塊，屬於國內碳權交易部分，分為自願減量額度交易及增量抵換交易二類，滿足企業抵減碳費、實現碳中和及因應環評抵換等需求；另外，推出國外碳權交易板塊，攜手具公信力之國際認證機構，提供高品質的國際碳權買賣支援。