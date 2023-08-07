汪小菲之前才開直播，喊著要把家人接到北京，不過近來是先看到張蘭帶著家人到日本旅遊，還傳出張蘭找王偉忠當擔保人，才讓大S同意放行，對此，王偉忠出席活動時，也針對此事回應了。

汪小菲上個月來台時，自信滿滿表示要帶家人回北京過暑假「光宗耀祖」，不過近來是先看到張蘭帶著家人到日本旅遊，資深狗仔葛斯齊還爆料，稱大S沒有幫家人辦台胞證，同時，還傳出張蘭找王偉忠當擔保人，才讓大S同意放行。

針對王偉忠當張蘭擔保人，根據《三立新聞網》報導，王偉忠昨出席《欸！我坐到哪裡了！？》新書分享會表示：「我不可能去做幫誰擔保的事」，表示大家都已經是成年人了，否認網上謠言。

而張蘭和家人相聚的時候，則是樂得開直播，她雖然先是讓家人背對鏡頭，但突要家人對觀眾打招呼，結果張蘭直呼：「你可不能出鏡，你一露臉，我和你爸就有麻煩了，你長這麼帥卻不能見人，奶奶急死了」，此話一出，引發外界猜她藉此暗酸大S。