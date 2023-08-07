高雄昨日深夜一名剛從文藻外語大學畢業女大生因想考取機車駕照，與友相約練習不慎衝進一旁愛河，最終溺斃身亡。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

女大生衝破的愛河渠道護欄。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄昨日發生一起溺斃案，22歲剛從文藻外語大學畢業丁姓女子想考機車駕照，昨日深夜與好友曾姓女子相約到大學校門口圍牆外步道練習，不料疑似丁女操作不慎，連人帶車騎進一旁愛河渠道，曾女嚇壞趕緊報警。警消獲報到場，將丁女搶救上岸，但仍因傷重於今晨宣告不治；警方已介入調查，釐清事發原因。

據悉，丁女6月剛從文藻外語大學畢業，因想考取機車駕照，與曾女相約6日晚間10時許到校門圍牆外步道練習騎車，由曾女載丁女前往並提供機車給丁女練習，但不料丁女在練習途中，疑似操作油門不慎，機車突然朝一旁愛河渠道暴衝，並衝破渠道邊架設的護欄，連人帶車衝進愛河裡。

曾女見狀嚇傻趕緊報警，警消獲報到場，曾女一直哭求救護人員趕快救她的朋友，隨後警消將丁女救上岸，但丁女當下已無生命跡象，立即送往醫院搶救，仍於今凌晨宣告不治。

轄區左營分局表示，目前已由鑑識小組至現場勘察鑑識蒐證，並製作曾女證人筆錄，同時調閱相關監視器影像，以查明釐清發生原因。